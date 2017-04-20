В Хакасии запасаются кровью перед майскими выходными

Республиканский центр переливания крови просит жителей помочь создать необходимый запас крови перед длинными выходными.

Сегодня отмечается Национальный день донора. Он учреждён по инициативе Российской ассоциации трансфузиологов с 2007 года. Около 40 жителей Хакасии ежедневно приходят в республиканский центр, чтобы сдать кровь или плазму. Сейчас в регионе 1855 почётных доноров России. В прошлом году это звание получили 77 человек.

«Приглашаем жителей Хакасии, не имеющих противопоказаний, присоединиться к доброму делу и стать донором. привлечение новых доноров особенно актуально накануне затяжных майских каникул, которые приводят к дефициту крови на станциях переливания и в больницах», – рассказал главный врач Республиканского центра крови Геннадий Русаков.

По данным Всемирной организации здравоохранения, люди, постоянно сдающие кровь, живут в среднем на 5 лет дольше среднестатистического человека. Активные доноры реже страдают сердечнососудистыми заболеваниями и легче переносят кровопотерю при ДТП и других несчастных случаях.

В республиканском центре крови все доноры проходят бесплатное обследование, включающее определение уровня гемоглобина, также будут выполнены анализы на ВИЧ-инфекцию, гепатиты В, С, сифилис. Все доноры узнают свою группу крови и резус-фактор.

Приём доноров ведётся ежедневно по будням с 8:00 до 12:30 в центре крови по адресу: Абакан, ул. Хакасская, 26. При обращении необходимо предъявить паспорт с регистрацией на территории Хакасии.

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