Хакасия вошла в этнотур росмолодежи

Росмолодежь объявило набор в этноэкспедиции по Сибири и Северному Кавказу.

Участниками станут 50 человек, среди которых будут молодые известные блогеры, журналисты популярных СМИ, специалисты в сфере межнациональной политики и туризма, сообщает сайт nazaccent.ru. Сибирская поездка начнется 2 июня, охватит города и памятные места Алтайского края, республик Алтай и Хакасия и Кемеровской области. Завершится этнотур 8 июня. Участники посетят музеи-заповедники, национальные парки, соборы и храмы, познакомятся с местными жителями, особенностями быта и местной кухни. Результаты поездки презентуют на IX Международном молодежном форуме "Алтай. Точки Роста − 2017". Северо-Кавказская экспедиция пройдет с 9 по 15 августа.

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