Жителей Абакана научат хорошо говорить

Всех желающих ждут на открытой лекции по ораторскому искусству, которая пройдёт в ХГУ им. Н. Ф. Катанова.

Как научиться лаконично выражать свои мысли? Об этом расскажут на открытой лекции, которая состоится в Хакасском госуниверситете завтра, 21 апреля. Лектором встречи выступит доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой стилистики русского языка и журналистики ХГУ им. Н.Ф. Катанова Ирина Пекарская.

На лекции Ирина Пекарская расскажет слушателям об основных коммуникативных законах, ответит на вопросы «Зачем развивать оперативную память?», «Как это делать?» и «К чему это приведёт?» и проиллюстрирует коммуникативные взаимодействия на примерах.

Лекция начнется в 17:30 в электронном читальном зале № 1, ауд. 114, корпус №1, пр. Ленина, 90.

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