Жительница Абакана воткнула нож в спину бывшего

Мужчина вместе с бывшей сожительницей распивали спиртное, а закончилось всё поножовщиной.

Накануне врачи скорой помощи из частного дома по улице Механическая в Абакане госпитализировали мужчину 1961 года рождения с ножевым ранением. Пострадавшего доставили в городскую больницу с диагнозом: «проникающее ножевое колото-резаное ранение поясничной области слева, алкогольное опьянение».

Участковый уполномоченный полиции установил, что ранила мужчину его бывшая сожительница. Во время распития спиртного парочка поссорилась. Закончился скандал тем, что бывшая супруга схватилась за нож. Злоумышленница 1994 года рождения задержана. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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