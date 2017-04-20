Жительница Хакасии заплатила 3 889 рублей за переход по неизвестной ссылке

20.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Жительница аала Райков получила предложение от потенциального покупателя земельного участка, перешла по ссылке, прикреплённой к сообщению, и лишилась денег.

На одном из популярных сайтов жительница аала Райков выложила объявление о продаже земельного участка. Вскоре женщина получила сообщение от потенциального покупателя о выгодном обмене земли. К письму была прикреплена ссылка на товар, который предлагался взамен участка.

Владелица соток перешла по ссылке, чтобы посмотреть, что же ей предлагают. Ссылка оказалась пустой, а вскоре с банковской карты женщины  было списано 3 889 рублей через услугу «мобильный банк». Пострадавшая обратилась в полицию.

Установлено, что деньги переведены на номера телефонов, зарегистрированных в Кемеровской области и городе Красноярске. По факту мошенничества проводится проверка.

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