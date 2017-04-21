Видеоролик «Дети белой волчицы» из Хакасии лидирует в народном голосовании

За конкурсную запись проголосовали более 1450 человек.

Экранизированная легенда от Хакасского национального краеведческого музея имени Л.Р. Кызласова находится на первом месте всероссийского смотра-конкурса национального творчества и сценического мастерства «Сохраняем культурное наследие великой страны». Участники надеются на дальнейшую поддержку жителей республики. Отдать свой голос можно дважды в день с различных устройств. Видеозапись участвует в номинации «Авторы 18+ и коллективы».

– Сотрудники национального краеведческого музея и видеографы Никита и Данила Кревенок постарались вместить в короткий ролик богатство хакасской культуры: зрители услышат хакасскую легенду и песню, увидят национальные костюмы, узнают о традициях и обычаях хакасов, сообщает министерство культуры РХ.

Видео: #Сохраняем наследие

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