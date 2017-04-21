Видеоролик «Дети белой волчицы» из Хакасии лидирует в народном голосовании

21.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

За конкурсную запись проголосовали более 1450 человек.

Экранизированная легенда от Хакасского национального краеведческого музея имени Л.Р. Кызласова находится на первом месте всероссийского смотра-конкурса национального творчества и сценического мастерства «Сохраняем культурное наследие великой страны». Участники надеются на дальнейшую поддержку жителей республики. Отдать свой голос можно дважды в день с различных устройств. Видеозапись участвует в номинации «Авторы 18+ и коллективы». 

– Сотрудники национального краеведческого музея и видеографы Никита и Данила Кревенок постарались вместить в короткий ролик богатство хакасской культуры: зрители услышат хакасскую легенду и песню, увидят национальные костюмы, узнают о традициях и обычаях хакасов, сообщает министерство культуры РХ. 

Видео: #Сохраняем наследие

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 10 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
74, за 0,245