Верховный суд запретил деятельность «Свидетелей Иеговы» на территории РФ

Верховный суд удовлетворил иск Минюста РФ о ликвидации и запрете деятельности на территории страны организации "Управленческий центр свидетелей Иеговы в России", ликвидации ее 395 местных отделений и конфискации их собственности. По решению суда организация была признана экстремистской, а ее имущество было обращено в доход государства.

Официальный представитель "Свидетелей Иеговы" Сергей Черепанов после оглашения вердикта, отвечая на вопрос журналистов, заверил, что организация будет обжаловать решение суда. "Да, конечно, мы будем обжаловать здесь, в апелляции. И мы уже подали жалобу в Европейский суд. Мы будем делать все возможное", - подчеркнул он (цитата по "Интерфаксу").

Ранее Верховный суд отказался рассматривать иск "Свидетелей Иеговы" о признании организации жертвой политических репрессий со стороны Министерства юстиции России. Кроме того, суд также отказался привлечь 395 отделений "Свидетелей Иеговы" к рассмотрению иска Минюста РФ о ликвидации организации.

"Уже сейчас нарушаются права местных организаций - в регионах страны правоохранительные органы прерывают мирные молитвенные собрания верующих. В данном иске же Минюст просит ликвидировать эти организации и конфисковать их имущество, однако они не представлены в этом суде", - заявлял ранее на суде представитель "Свидетелей Иеговы".

На это представитель Минюста тогда ответила, что иск затрагивает интересы организации "Управленческий центр свидетелей Иеговы". "Мы возражаем против привлечения к делу местных религиозных организаций как структурных подразделений "Свидетелей Иеговы", - пояснила юрист ведомства.

Минюст в своем иске указывал на выявленные в ходе внеплановой проверки различные нарушения при осуществлении деятельности организации, в том числе закона "О противодействии экстремистской деятельности". В религиозной организации же обеспокоены тем, что решение может коснуться 175 тысяч активно практикующих верующих.

12 октября 2016 года Тверской суд Москвы вынес предупреждение Управленческому центру свидетелей Иеговы в России за экстремистскую деятельность. 16 января Мосгорсуд признал предупреждение законным.

"Свидетели Иеговы" - международная религиозная организация, которая придерживается неортодоксальных направлений в христианстве и отличается специфическим трактованием многих религиозных понятий. В ее состав входила 21 местная организация, три из них ранее были ликвидированы за экстремизм.

Со "Свидетелями Иеговы" связаны многочисленные скандалы из-за того, что их вероучительная литература запрещает переливание крови больным членам организации по рекомендации врача. Медикам в таких случаях часто удавалось оперативно добиться в суде разрешения на процедуру, благодаря чему, в частности, в январе врачи Ивановской области успели спасти жизнь девочки.

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