34 года на двоих отсидят мужчины, угнавшие Lexus в Абакане

Злоумышленники напали на владельца дорогой иномарки, завладели ключами, а после один из преступников несколько раз ударил хозяина авто ножом.

Следствие и суд установили, что в феврале 201 житель Алтайского края 30-летний Наим Авзалов приехал в Хакасию к своему приятелю 29-летнему Рафаэлю Аллахвердиеву. который жил в Орджоникидзевском районе. Время же приятели проводили в Абакане и не раз видели на улицах города дорогой автомобиль. который уж очень понравился друзьям. мужчины договорились похитить Lexus.

Мужчины договорились совершить разбойное нападение. Вечером 18 февраля злоумышленники напали на владельца дорогого авто, когда он ставил иномарку в гараж. Хозяин машины отдал преступникам ключи, но этого одному из подельников оказалось мало. Авзалов, имеющимся при себе ножом, без ведома Аллахвердиева, много раз ударил автовладельца в область лица и шеи. Потерпевший от травм скончался на месте происшествия.

Приятели же завладели машиной, а также имуществом, находящимся в автомобиле и при потерпевшем на общую сумму около 3 миллионов рублей. На похищенной иномарке они отправились в Красноярск. чтобы продать краденное, но в столице соседнего региона подельников задержали полицейские.

Житель Алтайского края признан виновным в разбое, совершённом в особо крупном размере и в убийстве. суд назначил ему наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Житель Орджоникидзевского района признан виновным в разбое, совершённом в особо крупном размере. Он проведёёт в колонии строгого режима 12 лет.

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