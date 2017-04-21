Банковские карты и платежи

Банковские карты разделяют на кредитные и дебетовые. В первом случае держатель карты использует средства, которые предоставляются ему банком в рамках заключённого кредитного договора, во втором – использует средства своего собственного накопительного счёта для осуществления безналичных платежей. Оба вида платёжных карт широко распространены во всём мире, и большинство международных платёжных систем – например, MasterCard – предлагают своим пользователям оба вида.

Банковские пластиковые карточки – кредитные или дебетовые – позволяют снимать наличные в банкоматах, осуществлять безналичную оплату товаров и услуг (при наличии в торговых точках соответствующего оборудования и договора с банком или платёжной системой). Стоит также отметить, что вы в любое время можете оформить кредиты онлайн за короткие сроки. Оформляя займы онлайн на карту, заёмщики должны помнить о том, что кредитная история не имеет большого значения. Данная процедура совершается очень быстро, что удобно для вас, если вам срочно нужны деньги.

К слову, по оценкам российского рынка платежей, более половины всех держателей зарплатных карт используют их именно для снятия наличных, оставляя лишь незначительную часть средств для совершения покупок в обычных магазинах или оплаты услуг. Лишь держатели карт в возрастных категориях от 19 до 24 лет и от 24 до 32 лет являются активными пользователями платёжных карт именно как средства безналичного платежа, причём это касается главным образом крупных городов, где торговые объекты в большинстве своём оснащены оборудованием, необходимым для совершения безналичных транзакций.

Состав любой платёжной системы примерно одинаков: это банки-эмитенты (изготовители банковских карт), эквайр-центры, процессинговые центры, расчётные банки, торговые предприятия, держатели платёжных карточек (владельцы счёта в банке-эмитенте). Следует отметить, что функции эсквайр и процессинговых центров в российских банковских условиях чаще всего выполняет эмитент.

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