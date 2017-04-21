Девушек Хакасии приглашают поучаствовать во Всероссийском конкурсе «Мисс-Молодежь»

Регистрация участниц на IV Всероссийский конкурс социально ответственных девушек «Мисс Молодежь» открыта на официальном сайте до 31 июля 2017 года.

Участницы могут предлагать к реализации социальные акции. В течение конкурса девушки ведут личные блоги, в которых отражают развитие своих проектов. Каждой участнице необходимо провести акции в срок до 31 августа 2017 года. Авторы наиболее эффективных проектов, а это 24 девушки из восьми федеральных округов, выходят в финал. Финал конкурса состоится в сентябре 2017 года в Мурманске, в рамках которого запланировано проведение официальной церемонии награждения, включающей в себя видеопрезентации участниц, отчеты о реализации социальных акций, интеллектуальный конкурс, спортивный бальный танец, конкурс национальных костюмов с презентацией представляемого региона, сообщили в пресс-службе министерства экономики РХ.

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