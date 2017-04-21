Две рекреационные зоны в Абакане официально признаны городскими скверами

Статус городских скверов присвоила «Маленькому принцу» и «Алисе» комиссия по наименованию и переименованию внутригородских объектов.

Объекта будут занесены в городской реестр названий. Сквер «Маленький принц» был открыт в 2013 году на пересечении ул. Кати Перекрещенко и пр. Дружбы народов, напомнили в информотделе администрации Абакана. Главной достопримечательностью его является скульптура Маленького принца, героя из одноименного произведения Антуана де Сент-Экзюпери. Сквер «Алиса» расположен на ул. Стофато в Юго-Западном районе, открыт в 2015 году. Свое наименование он получил по названию скульптурной композиции, изображающей персонажи из сказки «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэрролла. Сквер «Алиса» дополнен спортивными тренажерами, игровыми комплексами. Также комиссия поддержала ходатайства о присвоении двум абаканским улицам на территории малоэтажной жилой застройки имен заслуженного тренера РСФСР и СССР по вольной борьбе Владимира Ильича Чаркова и хакасского писателя и поэта, участника Великой Отечественной войны Ивана Мартыновича Костякова. Обе улицы расположены в северо-западной части IX жилого района города Абакана.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







