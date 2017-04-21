Две рекреационные зоны в Абакане официально признаны городскими скверами

21.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Статус городских скверов присвоила «Маленькому принцу» и «Алисе» комиссия по наименованию и переименованию внутригородских объектов.

   

 

 

 

 Объекта будут занесены в  городской  реестр названий. Сквер «Маленький принц» был открыт в 2013 году на  пересечении ул. Кати Перекрещенко и пр. Дружбы народов, напомнили в информотделе администрации Абакана. Главной достопримечательностью  его является скульптура Маленького принца, героя из одноименного произведения Антуана де Сент-Экзюпери. Сквер «Алиса» расположен на ул. Стофато в Юго-Западном районе, открыт в 2015 году. Свое наименование он получил по названию скульптурной композиции, изображающей персонажи из сказки «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэрролла. Сквер «Алиса» дополнен спортивными тренажерами, игровыми комплексами. Также комиссия  поддержала ходатайства  о присвоении двум абаканским улицам на территории малоэтажной жилой застройки имен  заслуженного тренера РСФСР и СССР по вольной борьбе  Владимира Ильича Чаркова и хакасского писателя и поэта, участника Великой Отечественной войны Ивана Мартыновича Костякова. Обе улицы расположены в северо-западной части IX жилого района города Абакана.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 11 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
71, за 0,243