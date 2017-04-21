Глава Хакасии участвует в Красноярском экономическом форуме

21.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В настоящее время Виктор Зимин принимает участие в заседании круглого стола «Сибирь – опора нового этапа экономического роста России», которое проходит под председательством полномочного представителя Президента России в СФО Сергея Меняйло.  

Также сегодня состоится важнейшее для республики совещание по реализации приоритетного комплексного проекта развития промышленного потенциала Хакасии до 2030 года. Его проведет вице-премьер Правительства России Аркадий Дворкович. Напомним, этот проект предусматривает развитие алюминиевой, угольной промышленности, гидроэнергетики и транспортной инфраструктуры. В Сочи в феврале текущего года состоялся первый раунд обсуждения проекта. Сегодня речь пойдет о конкретных моментах, связанных с дальнейшей реализацией проекта.

Перед началом работы Красноярского экономического форума руководитель республики Виктор Зимин отметил:

- В преддверии форума была проведена огромная работа со всеми участниками проекта, в том числе с нашими партнерами-инвесторами, руководителями федеральных органов власти. На днях о проекте я доложил Президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Уверен, что вопросы, которые мы обсудим на сегодняшнем совещании, лягут в основу важных государственных решений, которые послужат не только развитию республики, но и в целом Сибири.

 


 

 

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