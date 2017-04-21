Голодец анонсировала плавный перевод россиян на электронные трудовые книжки

Правительство России готовит плавный перевод трудовых книжек граждан страны в электронный формат, сообщила вице-премьер Ольга Голодец.

«Есть сроки, думаю, что в этом году мы дадим такие предложения и дадим возможность, опцию пока «ходить» двум документам», - сказала она, отметив, что перевод будет плавным, передает «Интерфакс».

Отметим, что на днях глава Сбербанка Герман Греф заявил, что трудовые книжки в России в их нынешнем виде неудобны ни работодателям, ни самим гражданам, ни Пенсионному фонду. Законодательство о трудовых книжках он назвал «хаотическим» и написанным в 20-х годах XX века, от него, считает, Греф наносится гигантский урон.

Напомним, в феврале создать электронную трудовую книжку и перевести кадровый документооборот в электронный вид предложили в НИУ «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). А в феврале 2016 года глава Минтруда Максим Топилин говорил, что отменять трудовые книжки не планируется, допуская при этом переход к электронному варианту.

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