К Дню Победы на дорогах Хакасии появились праздничные баннеры и плакаты

Устанавливают их подрядные организации минтранса Хакасии. также к 9 мая готовятся в аэропорту и в подшефных сёлах.

Праздничные баннеры и плакаты стали появляться на дорогах и остановках Хакасии в преддверии 9 мая. Первой подготовку к Дню победы начала подрядная организация в Бейском районе. Плакаты с символикой праздника размещены на 10 остановках. работы по подготовке республиканских дорог к празднику завершатся к 24 апреля.

К празднованию Дня Победы готовятся и в подшефных минтранса Хакасии малых сёлах. В Гайдаровске отреставрировали обелиск, установленный в память о воинах, погибших в Великой Отечественной войне. Обновлена краска на плитах памятника, очищена от мусора близлежащая территория и в Нижнем Матуре.

В Малом Анзасе завершилась реставрация обелиска, установленного в память о воинах, погибших в Великой Отечественной войне и призванных из Малого Анзаса.

На автовокзале Абакана тоже появился баннер с сюжетом на тему 72 годовщины Победы в Великой Отечественной войне, он размещён в зале ожидания. Там же будут транслировать патриотические ролики под песни военных лет.

В аэропорту "Абакан" также идет подготовка к празднику: приготовлены открытки-поздравления с Днем Победы, которые будут прикрепляться к посадочным талонам вылетающих из столицы Хакасии пассажиров. 9 мая курсанты школы юных авиаторов всем посетителям аэропорта будут вручать символ праздника – георгиевские ленточки.

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