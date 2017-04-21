Как выбрать пылесос Самсунг — топ моделей пылесосов от производителя Samsung

Пожалуй, один из самых узнаваемых брендов бытовой техники - компания Samsung, которая на протяжении многих лет лидирует во всех отраслях бытовой техники.

Разнообразие и множество продукции этого производителя поражают - фирма выпускает все от современных смартфонов и телевизоров до[pic_0] холодильников, стиральных машин и кухонных принадлежностей. Конечно, не последнее место у Samsung занимают пылесосы, которые всегда отличались отменным качеством и повышенной функциональность. Среди разнообразия моделей данного бренда легко потеряться - они выпускают как стандартные классические модели, так и усовершенствованные безмешковые аппараты, а также устройства с улучшенными фильтрами и многим другим. Мы решили составить небольшой рейтинг, который поможет в выборе пылесосов данного бренда.

SC4520

Начинает наш список обыкновенная непритязательная модель Samsung SC4520, которая является классическим пылесосом. Эта бюджетное устройство отлично подойдет всем, кому не требуется вычурная функциональность и переизбыток ненужных параметров. А самое главное - кому требуется что-то хорошее за небольшую цену. Мощность всасывания здесь составляет 350 Вт, что достаточно для среднестатистической семьи. Из минусов стоит отметить необходимость мойки фильтров после уборки. Производитель позволяет сохранять данные детали подолгу, но все же в какой-то момент их придется заменить, ведь с каждой мойкой их эффективность падает. К счастью, бренд предоставляет все фильтры для пылесосов Samsung в свободный доступ, что означает, что их можно приобрести в любом магазине запчастей для бытовой техники, даже таком, как EasyFix.

SC8471

Следующий в рейтинге - Samsung SC8471. Эта модель обладает любопытным и выделяющимся дизайном - корпус выполнен в цвете "металлик", что, несомненно, привлечет внимание на полке магазина. В комплект входят насадка для ковров и пола, специальная турбощетка Power Pet Plus, которая предназначена для владельцев животных и позволяет эффективно отчищать поверхности от шерсти. По техническим[pic_1] характеристикам он не отличается от предыдущего варианта - мощность всасывания здесь составляет 360 Вт. Однако регулировка производится непосредственно на рукоятке, поэтому для большинства действия наклоняться к корпусу прибора не требуется. Размер контейнера составляет 1,5 литров - его может быть недостаточно для большого фронта работ, поэтому данную информацию стоит учитывать при покупке.

SC20F70UG

Завершит рейтинг один из лучших пылесосов 2016 года - Samsung SC20F70UG. Главное отличие данного аппарата - специальная антиаллергенная щетка, оснащенная УФ-лампой. Такая антибактериальная защита порадует любого пользователя бытовой техники. Высокая мощность достигается благодаря использованию циклонного фильтра, а на корпусе присутствует LED индикатор заполнения контейнера. Управления также совершается с помощью ручки. Ну и конечно же, внутри установлен HEPA фильтр.

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