Полный контроль при покупке автомобиля возможен через «Автобот»

Что необходимо знать об автомобиле перед его покупкой? Марку, технические характеристики. Это видно наглядно. Есть и такая информация, которая без труда расскажет о прошлом и настоящем автотранспорта.

Электронный автокод необходим для идентификации при купле, розыске, участии в ДТП, наличии ограничений автотранспорта судами, таможенными органами в случаях и порядке, предусмотренных действующем законодательством. Он позволяет по номеру регистрационного свидетельства транспортного средства и государственному номеру получить информацию о количестве прошлых владельцев автомобиля и соучастии в ДТП. Сократить риск приобрести угнанную машину возможно только при тщательной проверке через сервисные порталы на наличие подозрительных фактов: наложить запрет на приобретение транспортного средства могут государственные органы в случае задолженности по квартплате или алиментов.

Контролирующие органы имеют в базе информацию о каждом автовладельце, а занесение ее в базу является обязательной процедурой при постановке на учет.

Проверка авто ГИБДД осуществляется через онлайн-портал и включает:

индивидуальный регистрационный номер;

историю проведения регистраций в ГИБДД ;

соучастие в ДТП;

нахождение во всероссийском розыске;

запреты на регистрационные действия.

Проверить авто по вин коду - это значит получить исчерпывающую информацию о подержанном автотранспортном средстве и его владельцах. Некоторые покупатели даже не подозревают о существующем коде, состоящем из 17 символов. Цифры должны совпадать: технический паспорт и символы, нанесенные на таблички из металла или детали шасси кузова, под капотом или под водительским сиденьем в полу, на двери спереди, рядом с рулем. Иногда номер можно найти в отделении размещения багажа или под одним из крыльев машины. Приобретая автомобиль с рук, в зашифрованном номере покупатель может узнать год выпуска, который зашифрован с 10-м знаке.

Самым удобным способом проверки автомобиля считается онлайн-сервис. Данная услуга оказывается через Интернет в любое удобное время. Несмотря на большой объем данных, узнать через вин-код о машине можно в течение нескольких минут, не выходя из дома. Информация берется из официальных, неофициальных и коммерческих источников.

Обеспечить безопасность автолюбителям в приобретении подержанных автомобилей возможно через надежного партнера «Автокод».

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