Россия заявила о праве принять любые меры ради выяснения правды о «химатаке»

21.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Постоянный представитель России при Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявил, что Москва оставляет за собой право на любые меры ради того, чтобы пролить свет на произошедшее в сирийском Хан-Шейхуне, где якобы было применено химоружие.

Он добавил, что Россия может принять любые меры, которые сочтет нужным, чтобы «проверить утверждения американской стороны о якобы использовании авиабазы Шайрат для нанесения оттуда авиаударов с использованием химбоеприпасов», передает РИА «Новости».

Ранее в четверг президент Сирии Башар Асад в очередной раз опроверг применение химоружия сирийскими правительственными силами в Хан-Шейхуне, равно как и наличие запрещенных поражающих веществ на разбомбленной американцами базе Шайрат.

Накануне ОЗХО заявило, что в Хан-Шейхуне был применен зарин или похожее по действию вещество. Россия передала организации доказательства постановочного характера химатаки в Идлибе. В пятницу ОЗХО большинством голосов отвергла предложение Москвы и Тегерана по расследованию инцидента в Хан-Шейхуне.

 

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