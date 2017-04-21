«Ростелеком» поможет Красноярску сделать шаг от «Безопасного дома» к безопасному городу

В 2017 году многоэтажные дома Красноярска планируется оборудовать интеллектуальной системой видеонаблюдения «Безопасный дом», которая дает возможность интеграции с информационными системами муниципальных структур, обеспечивающих безопасность горожан.

Соглашение о намерениях реализации этой социально значимой инициативы было подписано сегодня, 21 апреля, во время Красноярского экономического форума ПАО «Ростелеком», ООО «Ланит-Сибирь» и ООО «ГУК «Жилфонд».

Первый этап создания системы «Безопасный дом» в Красноярске должен охватить все 7 районов города и включить около 1800 домов, управление которыми осуществляет ООО «ГУК «Жилфонд».

Новый для Красноярска проект планируется создать на базе оптических сетей Красноярского филиала ПАО «Ростелеком». «Вкладывая в этот проект, мы инвестируем в безопасное будущее, – комментирует директор Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» Владимир Кубарев. – Современная оптическая сеть связи «Ростелекома» на данный момент охватывает более 96% многоэтажной жилой застройки краевого центра – практически весь город. И мы заинтересованы в том, чтобы телекоммуникационные сервисы формировали для красноярцев комфортную среду проживания».

В основе системы «Безопасный дом» – программно-аппаратный комплекс, позволяющий получать, хранить и обрабатывать видеоизображение с камер, расположенных на территории жилых домов. Расположение камер и ИТ-решение позволяет контролировать работников и подрядчиков УК (ТСЖ), а также фиксировать и пресекать противоправные действия, совершаемые внутри здания или на придомовой территории, в частности, предотвращать террористические угрозы.

«Система «Безопасный город» перспективна, в первую очередь, именно своей возможностью обслуживать потребности разных категорий пользователей, – подчеркнул генеральный директор ООО «Ланит-Сибирь» Петр Кондратьев. – Она помогает жителям домов чувствовать себя в безопасности, управляющей компании – совершенствовать повседневную работу, беречь общедомовое имущество и оптимизировать расходы на содержание дома, правоохранительным органам – на высоком уровне выполнять свои функции».

Система «Безопасный дом» дает возможность не просто фиксировать, но и автоматически анализировать изображение, оценивать важность того или иного события, упорядочивать получаемую информацию. Оборудованные детекторами движения камеры способны реагировать на несанкционированные действия, появление или отсутствие на месте неподвижных предметов, имеют возможность распознавать лица и номера автомобилей с привязкой ко времени и месту. Это делает систему перспективной в плане поддержания правопорядка и безопасности, а также для борьбы с террористическими угрозами.

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Красноярский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Красноярского края, Республики Хакасии и Республики Тыва.

Филиал находится в административном и функциональном подчинении Макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» («Ростелеком – Сибирь»), созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком».

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Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Сибирского Федерального округа.

«Ростелеком» МРФ «Сибирь» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 8 региональных филиалов – Алтайский, Бурятский, Иркутский, Кемеровский, Красноярский, Новосибирский, Омский, Томский.

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ПАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,3 млн, а платного ТВ «Ростелекома» - более 9,3 млн пользователей, из которых свыше 4,2 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

Выручка Группы компаний за 12 месяцев 2016 г. составила 297,4 млрд руб., OIBDA достигла 96,8 млрд руб. (32,5% от выручки), чистая прибыль - 12,2 млрд руб.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, а также агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”

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