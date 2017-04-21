Сегодня в Хакасии 100 муниципалитетов отмечают День местного самоуправления

Правительство республики ежегодно поддерживает инициативы муниципальных образований. В течение десяти лет проводится конкурс на лучшее муниципальное образование (поселение) Хакасии.

На призовые средства в городах и сёлах построили спортивные объекты, оборудовали детские игровые площадки, отремонтировали учреждения культуры, реконструировали и воздвигли памятники участникам Великой Отечественной войны, благоустроили территорий, модернизировали уличное освещение. Ранее призовой фонд конкурса состоял всего 300 тысяч рублей, затем он вырос до шести миллионов, а с 2014 года по инициативе главы Хакасии Виктора Зимина был увеличен до 12 миллионов рублей.

– Каждый глава поселения – это командир, на котором лежит огромная ответственность за людей и за положение дел на вверенной ему территории, сказал Виктор Зимин. – Вы – самая близкая власть. Именно к вам к первым приходят люди со своими чаяниями и вопросами. И от того, насколько эффективно они решаются, во многом зависит социальное благополучие в наших поселениях.

Сегодня в Хакасии реализуется ряд программ, направленных на социально-экономическое развитие муниципальных образований. Одна из них – программа поддержки малых и отдалённых сёл. Проводятся республиканский конкурс «Лучшая местная администрация муниципального образования (поселения) РХ по работе с территориальным общественным самоуправлением», республиканский форум органов территориального общественного самоуправления, республиканский фестиваль органов территориального общественного самоуправления Хакасии, тематические семинары.

В 2017 году пройдёт региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика», республиканский конкурс муниципальных печатных изданий «Шаги навстречу – 2017», республиканский конкурс «Лидер территориального общественного самоуправления Республики Хакасия», республиканский конкурс «На лучшую эмблему территориального общественного самоуправления Республики Хакасия» и фестиваль органов территориального общественного самоуправления муниципальных образований.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







