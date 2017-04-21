Стоимость бензина перешагнула отметку в 50 рублей за литр

ГСМ дорожает во всех регионах страны из-за сезонных факторов и высоких акцизов.

Средняя стоимость Аи-92 в апреле выросла на шесть копеек, до 36,25 рубля за литр, пишут «Известия» со ссылкой на компанию «Алгоритм Топливный Интегратор». Самый дорогой бензин сейчас на Дальнем Востоке и в Южном федеральном округе. В Якутии литр горючего стоит почти 50 рублей, на Чукотке - 51,5 рубля. В Крыму цены на ГСМ приближаются к 40 рублям за литр из-за дорогой транспортировки через Керченский залив. В соседнем Краснодарском крае топливо стоит 38,2 рубля.

По мнению эксперта-аналитика «Финама» Алексея Калачева, если не произойдет каких-либо шоков, рост цен на бензин не превысит двух-трёх процентов. В марте самая высокая цена на бензин марки АИ-95 зафиксирована в Анадыре - 56 рублей за литр.

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