В Абакане к Дню Победы пройдёт «Автопробег-2017»

С 26 по 28 апреля по муниципальным образованиям республики пройдёт «Автопробег-2017», посвященный 72-й годовщине Великой Победы.

26 апреля в 10 часов в парке Победы города Абакана у мемориала Воинской Славы состоится митинг, которым традиционно открывается Автопробег. Затем автоколонна отправится в Саяногорск. В этот же день, 26 апреля, участники акции посетят сёла Бея, Полтаков, Аскиз. 27 апреля автоколонна побывает в Белом Яре, Усть-Абакане, Черногорске и Сорске. 28 апреля автоколонна завершит свой маршрут в селах Боград, Шира, Копьево и возвратится в Абакан, сообщается на сайте абаканской мэрии.

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