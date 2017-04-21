В Абакане к Дню Победы пройдёт «Автопробег-2017»

21.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

С 26 по 28 апреля по муниципальным образованиям республики пройдёт «Автопробег-2017», посвященный 72-й годовщине Великой Победы.

26 апреля в 10 часов в парке Победы города Абакана у мемориала Воинской Славы состоится митинг, которым традиционно открывается Автопробег. Затем автоколонна отправится в Саяногорск. В этот же день,  26 апреля, участники акции посетят сёла Бея, Полтаков, Аскиз. 27 апреля автоколонна побывает в Белом Яре, Усть-Абакане, Черногорске и  Сорске. 28 апреля  автоколонна завершит свой маршрут в селах Боград, Шира, Копьево и возвратится в Абакан, сообщается на сайте абаканской мэрии.

 

 

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