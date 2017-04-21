В Абакане молодёжь поёт патриотические песни

В большом зале Центра культуры и народного творчества им. С.П. Кадышева проходит финал V республиканского фестиваля-конкурса патриотической песни «Мы этой памяти верны».

Это концерт на котором невозможно не плакать. Все песни, которые исполняют конкурсанты, трогают самое сердце. Это композиции о войне, солдатах, матерях, ждущих сыновей. Песни о Родине и патриотизме. Участники сами подбирали репертуар. Большинство произведений не так часто услышишь по телевизору или на различных мероприятиях, оттого концерт ещё интереснее.

Конкурсантами стали жители Хакасии в возрасте от 16 до 35 лет. Творческое состязание проходит в двух возрастных категориях по следующим номинациям:

- «Профессиональные исполнители-солисты 16 до 20 лет»;

- «Профессиональные исполнители-солисты 21 до 35 лет»;

- «Самодеятельные исполнители-солисты 16 до 25 лет»;

- «Самодеятельные исполнители-солисты 26 до 35 лет;

- «Самодеятельные вокальные ансамбли» (от 2 до 8 человек).

Непрофессиональны певцы слабые места в вокале удачно восполняют актёрским мастерством. некоторые номера можно назвать небольшими театральными зарисовками. Жюри оценивает вышедших на сцену сразу по нескольким пунктам: вокальные данные, техника и манера исполнения, артистизм, художественный замысел и воплощение вокального номера, сценическая культура, сценический костюм, качество фонограммы.

В конце дня определятся лауреаты I, II, III степеней. они получат памятные подарки. Все участники уедут с конкурса с дипломами.

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