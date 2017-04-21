В Абаканском аэропорту проверяют пассажиров на особо опасные инфекции

С помощью тепловизора в пункте санитарно-карантинного контроля с начала года проверены 3504 человека. Один пассажир был задержан с подозрением на особо опасную инфекцию.

К счастью, диагноз не подтвердился. Между тем Управление Роспотребнадзора по Республике Хакасия информирует, что в мире сохраняется нестабильная эпидемиологическая обстановка по многим инфекционным заболеваниям, в том числе — особо опасным. В Абаканском аэропорту санитарно-карантинный контроль проводится на всех международных рейсах. В том числе — чартерный рейс из Вьетнама (Камрань), который является неблагополучным по ряду опасных инфекционных болезней (малярия, лихорадки Денге и Зика). В 2016 году при помощи тепловизионного оборудования сотрудники пункта санитарно-карантинного контроля своевременно выявили двух пассажиров, прибывших в Хакасию с признаками инфекционных заболеваний. После проведения необходимого комплекса первичных противоэпидемических мероприятий, диагноз особо опасной инфекции не подтвердился.

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