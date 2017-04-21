В Хакасии на реках и озерах практически не осталось льда

Даже на водоёмах в северных районах республики ледовое покрытие настолько ненадежно, что крошится прямо на глазах.

Специалисты ГИМС постоянно останавливают граждан, которые, несмотря на крайнюю опасность, еще пытаются выходить на лед Троицкого и Знаменского заливов Красноярского водохранилища. Однако акватория водохранилища велика, и поставить спасателя рядом с каждым рыбаком невозможно. На минувшей неделе в соседних регионах случился ряд трагических происшествий, связанных с отколом льдин. Всем любителям подледного лова не помешало бы ответственно подходить к реальности и беречь нервы родных людей, не подвергая риску свою жизнь. Инспекторы напоминают владельцем маломерных судов о необходимости подготовиться к открытию сезона навигации, до которого осталась неделя. Тем, кто не прошел освидетельствование маломерного судна, которое необходимо делать раз в 5 лет, нужно провести эту процедуру. Всем остальным нужно проверить срок действия удостоверения на право управления маломерным судном, а также проверить техническое состояние судна и его укомплектованность, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РХ.

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