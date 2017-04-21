В Хакасии на выходные будет пасмурно и ветрено

21.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В субботу 22 апреля переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7м/с, порывы до 14м/с.  Температура  воздуха ночью -3,-8°, местами  +3,-2º. Днём 14-19 градусов тепла, местами +8,+13°. Ночью и утром на автодорогах местами гололедица.  Пожарная опасность 1,2,3 класса.  

В воскресенье 23 апреля переменная облачность, ночью  без осадков. Днем местами  дожди,  в горах по югу сильные,  возможны грозы, ветер юго-восточный 2-7м/с, усиление до 12м/с,  температура  воздуха ночью +2,+7°, местами  до -5º, днем +15,+20º, местами +7,+12°.

В понедельник 24 апреля днем без осадков,  ветер юго-восточный 2-7м/с, усиление до 12м/с,  температура  воздуха ночью 0,+5°, местами  до -5º, днем +15,+20º, местами +9,+14°.

25-27 апреля:  малооблачно,  без осадков,   ветер северо-восточный 2-7м/с, усиление до 12м/с,  температура  воздуха ночью +2,+7°,  днем 25 апреля +17,+22º, местами +14,+16°.
днем 26-27 апреля +21,+26º, местами +12,+17°, сообщили в Хакасском гидрометцентре.

 

 

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 13 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
71, за 0,229