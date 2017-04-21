В Хакасии на выходные будет пасмурно и ветрено

В субботу 22 апреля переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7м/с, порывы до 14м/с. Температура воздуха ночью -3,-8°, местами +3,-2º. Днём 14-19 градусов тепла, местами +8,+13°. Ночью и утром на автодорогах местами гололедица. Пожарная опасность 1,2,3 класса.

В воскресенье 23 апреля переменная облачность, ночью без осадков. Днем местами дожди, в горах по югу сильные, возможны грозы, ветер юго-восточный 2-7м/с, усиление до 12м/с, температура воздуха ночью +2,+7°, местами до -5º, днем +15,+20º, местами +7,+12°.

В понедельник 24 апреля днем без осадков, ветер юго-восточный 2-7м/с, усиление до 12м/с, температура воздуха ночью 0,+5°, местами до -5º, днем +15,+20º, местами +9,+14°.

25-27 апреля: малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный 2-7м/с, усиление до 12м/с, температура воздуха ночью +2,+7°, днем 25 апреля +17,+22º, местами +14,+16°.

днем 26-27 апреля +21,+26º, местами +12,+17°, сообщили в Хакасском гидрометцентре.

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