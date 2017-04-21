В Хакасии отмечают день рождения ЦСКА

Сегодня, 21 апреля, в селе Белый Яр прошло торжественное открытие первенства спортивной школы «ЦСКА-Хакасия» по волейболу. В спор за медали вступили юноши и девушки 2003 – 2005 годов рождения.

Мероприятие посвящено дню образования ЦСКА в нашей республике. Напомним, два года назад министерство обороны России приняло решение открыть в Хакасии школу, в которой отныне развивается несколько видов спорта.

По поручению главы Хакасии Виктора Зимина всех собравшихся поздравил с началом спортивного праздника заместитель председателя правительства РХ Владимир Крафт.

– Все болельщики сегодня с замиранием сердца наблюдали за игрой, а ведь они всё очень тонко чувствуют. Клянусь, вы меня сегодня чуть до инфаркта не довели такой игрой, – улыбнулся Владимир Александрович. – Душа радуется! Я вам честно скажу, что в вашем возрасте мы не были настолько физически и технически подготовлены, как вы. Вы настолько понимаете игру, настолько хорошо и слаженно работаете. Я хочу поздравить вас с днём рождения ЦСКА и пожелать удачи!

Несмотря на свой юный возраст, команды показали настоящий спортивный дух соревнований. Особо жарко было во встрече, где сошлись представительницы «ЦСКА-Хакасия» и «Енисей» (Красноярский край). Наблюдая за происходящим, ты понимаешь, что болеешь не за конкретную команду, а за спорт, за здоровый дух борьбы, который никому не позволяет сдаваться. В конечном итоге наши девушки победили по партиям со счётом 3:2.

Соревнования завершатся 23 апреля.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







