В Хакасии помогают трудоустроиться бывшим военным

21.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Любой гражданин, уволенный с военной службы, имеет право обратиться в службу занятости за содействием в трудоустройстве, получить помощь в профессиональном самоопределении.

В случае признания бывшего военнослужащего безработным, он приобретает право пройти профессиональное обучение, открыть собственное дело за счет республиканского бюджета, также ему будут оказаны услуги по психологической поддержке и социальной адаптации на рынке труда. Так в 2016 году в службу занятости обратилось 19 граждан, уволенных с военной службы, в том числе один - имеющий право на пенсию, один - инвалид. При содействии службы занятости трудоустроены восемь человек, остальным оказаны государственные услуги по профессиональной ориентации и социальной адаптации на рынке труда. Направлены на профессиональное обучение два человека, сообщили в Госкомзанятости населения РХ.

 

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 11 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
71, за 0,249