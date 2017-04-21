В Хакасии садоводы могут выиграть мотокультиватор, газонокосилку, тачку

Рассчитывать на ценный приз могут дачники-огородники, принявшие участие в республиканской экологической акции «Фруктовый сад».

Суть акции заключается в том, чтобы заполнить как можно больше мест нашей республики зелеными насаждениями. У многих жителей есть дачные участки, на которых из года в год ненужными становятся некоторые поросли плодовых деревьев, либо излишне разрастается сирень, рябина или липа. Так вот, любой желающий может не выбрасывать растения на свалку, а, приложив немного усилий, сделать сквер, детскую площадку, двор, парк или любимое место отдыха зеленее и краше. Нужно лишь самостоятельно выбрать подходящее место, сделать фото до, в процессе и после высаживания деревьев, ухаживать за саженцами, чтобы они прижились, и в дальнейшем отправить фотоотчет на электронную почту: direkcia19@yandex.ru. Итоги будут подводиться в октябре, и лучшие получат ценные призы: мотокультиватор, газонокосилку и тачку. Как сообщили в Государственном комитетет по охране природы и окружающей среды РХ, официальный старт акции «Фруктовый сад» будет дан на территории парка «Культуры и отдыха» со стороны улицы Катанова 12 мая, начало в 12 часов, принять участие могут все желающие. Справки по телефонам: (3902) 224-224, 35-83-01.

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