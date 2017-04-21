Виктор Зимин на КЭФ поддержал идею объединения экономики Сибири

Глава Хакасии Виктор Зимин представляет регион на Красноярском экономическом форуме, где представители крупного бизнеса и политики обсуждают текущее состояние экономики и строят долгосрочные стратегии развития.

В эти дни Красноярск стал центром экономической жизни России. Надо отметить, что КЭФ не превый год собирает на своей площадке виднейших экономистов, бизнесменов и политиков России. Эффективность работы форума отметил и Рзаместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович. Работа и решения форума, по словам выступающих, особенно важны в условиях внешнеэкономических санкций, наложенных на Россию. Эти санкции, по словам Алексея Кудрина, возглавляющего "Центр стратегических разработок", значительно сдерживают рост российской экономики. На пленарном хаседании организаторы провели среди присутствующих опрос, предлагая спрогнозировать темпы роста экономики на ближайшие годы. Бизнесмены, экономисты и политики по польшей части остановились на двух процентах в год.

Отдельно эксперты обсуждали развитие Сибири. Дискуссия на тему "Сибирь - опора нового этапа экономического роста России" проходила в формате мозгового штурма и получилась по-настоящему горячей. Полпред президента в Сибири Сергей Меняйло заявил о том, что экономика Сибири должна быть единой, ни одну экономику региона нельзя рассматривать вне взаимодействия с соседями. Меняйло привел пример: Забайкалье, Бурятия и Иркутская область - один макрорегион, потому что экономикики этих субъектов особенно тесно переплетены. В Сибири похожая картина: экономики регионов тесно связаны между собой. Кроме того, Сергей Меняйло заявил, что эффективного взаимодействия и решения общих экономических задач регионов Сибири необходимо на государственном уровне создать структуру, которая бы контролировала и поддерживала этот процесс. Идеи Сергея Меняйло горячо поддержал глава Хакасии Виктор Зимин.

- Сегодня, к сожалению, нет структуры, которая бы координировала действия регионов с самым большим потенциалом в стране, - отметил Виктор Зимин. - Такая структура очень нужна, а для ее создания необходима политическая воля. Я 15 лет возглавлял дирекцию по развитию Сибири от министерства путей и сообщения. Знаете, можно сколько угодно ругать старую систему, а можно иногда и брать тот богатый опыт. В то время страна каждый день знала, с какими экономическими показателями живет. Я ничего не критикую, просто мы сталкиваемся с этой проблемой на местах. Сегодня мы иногда через квартал, а иногда и через полгода узнаем свои экономические показатели. Как можно спланировать развитие транспортных коридоров, энергомостов, не зная, что будет через 5 лет. Эту проблему надо решать в системе. В прошлом году Хакасия заявила на КЭФ о развитии угольного потенциала: были улыбки, был скепсис. Сегодня мы приросли на 3 миллиона тонн, а через пять лет будет 30 миллионов. О чем это говорит? Через полтора года коллапс на Транссибе. Каждый регион развивается по-своему. О чем говорит Сергей Иванович (Меняйло - авт.): надо объединить нас! И этот вопрос должен быть решен на уровне руководства страны.

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