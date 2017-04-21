Жители Хакасии мало интересуются спортом

«МегаФон» проанализировал трафик абонентов, который приходится на самые популярные спортивные сайты Рунета. Больше всего на них заходят жители Омска и Новосибирска.

В основу рейтинга лег объем трафика с начала года, который приходится на самые популярные сайты спортивной тематики российской части Интернета: allhockey.ru, championat.com, khl.ru, rsport.ru, sovsport.ru, sport.ru, sportbox.ru, sport-express.ru, sports.ru и другие.

Лидером по величине абсолютного трафика спортивных сайтов стала Новосибирская область, где абоненты за 3 месяца скачали 313 ГБ данных. Однако в расчёте на одного пользователя услуг мобильного Интернета безусловным лидером стал Омск. Его жители проводят на сайтах спортивной тематики времени в 2 раза больше, чем следующие этом в списке новосибирцы и жители Горного Алтая. Хакасия по средним показателям на ровне с Красноярским краем занимает предпоследнюю строчку рейтинга, меньше посещают спортивные сайты только жители Тувы.

Индекс загрузки – интегральный показатель, учитывающий общий объем трафика, количество пользователей Интернета в каждом регионе и продолжительность одной интернет-сессии.

«Конечно, Омск и Новосибирск – это города, где любят спорт и, в особенности, хоккей. Местные команды “Авангард” и “Сибирь” всегда собирают полные стадионы фанатов, а если игры на выезде не показывают по ТВ, болельщики часто смотрят их на таких ресурсах как khl.ru и sportbox.ru. В Хакасии также популярны сайты для поклонников хоккея с мячом, однако, такого большого трафика они не дают. Здесь Хакасии трудно тягаться с другими сибирскими регионами», – отметил директор Абаканского отделения «МегаФон» Евгений ПОПОВ.

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