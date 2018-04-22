Дэниел Крэйг и Рэйчел Вайс станут родителями



У обоих актёров уже имеются дети от прошлых браков — 11-летний Генри и 25-летняя Элла.

Британская актриса, жена "Бонда" Дэниела Крейга 48-летняя Рейчел Вайс сообщила о том, что они ждут пополнения. Об этом говорится на портале The Daily Mail.

Это будет первый общий ребёнок Вайс и Крейга, тайно поженившихся в 2011 году. Как отметила актриса, пол ребёнка она ещё не знает.

— Мы с Дэниелом очень счастливы. У нас будет ребёнок. Мы очень ждём появления его или её. Пол малыша — тайна, — заявила Вайс.

У звезды фильмов "Мумия", "Константин", "Моя кузина Рейчел" и других уже есть 11-летний сын Генри от режиссёра Даррена Аронофски. У Крейга также есть дочь от предыдущего брака с Фионой Лаудон –– 25-летняя Элла.

О беременности актрисы поклонники заговорили ещё пару месяцев назад, после того как она начала появляться на публике в свободной одежде.

— Я никогда не думала, что выйду замуж, пока не встретила Дэниела. Мы очень счастливы, –– поделилась Вайс.



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