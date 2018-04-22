Известный шведский диджей Avicii найден мертвым в Омане

22.04.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Известный шведский диджей Avicii найден мертвым в ОманеТим Берлинг, известный диджей и музыкальный продюсер, который выступла под именем Авичи, учре вчреа, 20 апреля в Маскате, столице Омана. Ему было 28 лет.

Шведский диджей и музыкальный продюсер Тим Берглинг, более известный под псевдонимом Avicii (Авичи), скончался сегодня в Маскате, столице Омана. Ему было 28 лет. «С глубокой скорбью мы сообщаем о смерти Тима Берглинга, также известного под псевдонимом Avicii. Он был найден мертвым. Его семья опустошена. Мы просим всех с уважением отнестись к ним в это трудное время. Никаких дальнейших заявлений не будет», — сообщил представитель музыканта. По предварительным данным, причиной смерти стал панкреатит, против которого Авичи долго боролся, передает DailyMail.

Тим Берглинг родился в 1989 году в Стокгольме. Он начал карьеру, сделав ремикс на музыкальную тему из видеоигры Lazy Jones, и позднее записал собственный трек Lazy Lace. Музыкант прославился в 2010 году благодаря синглам My Feelings for You, Blessed, Seek Bromance и Levels. 13 сентября 2013 года Авичи выпустил свой дебютный студийный альбом True, который получил платиновые сертификаты в таких странах, как Австрия, Канада, Мексика, Норвегия, Польша, Швеция и Великобритания. В этом же году он вошел в десятку самых высокооплачиваемых диджеев мира по версии журнала Forbes — его годовой доход составил около 20 миллионов долларов.

Авичи работал в таких жанрах, как EDM, прогрессив-хаус и электро-хаус. За свою карьеру музыкант выпустил девять альбомов. Он дважды номинировался на премию «Грэмми» в категории «Лучшая танцевальная запись».

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