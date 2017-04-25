Спортсмены «ЦСКА-Хакасия» выиграли девять медалей

25.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В селе Покровское Московской области воспитанники "ЦСКА-Хакасия" успешно выступили на Чемпионате и Первенстве России по кикбоксингу в разделе "фулл-контакт", выиграв три золотых, пять серебряных и бронзовую награды.

В первенстве России среди юношей 2001-2002 годов рождения второе место в весовой категории 81 килограмм занял Фердавсжон Найимов. Также серебряным призёром, но среди юниоров 1999-2000 годов рождения в весовой категории 52 кг. стала Полина Эйснер. Бронзовую награду в весовой категории 75 кг. заработал Всеволод Харюшин.

В Чемпионате России серебряные медали завоевали Наталья Панкова (60 кг.), Евгений Аникин (67 кг.), Константин Туршин (86 кг.). Чемпионами стали: Кандидат в мастера спорта Анастасия Худякова (+70 кг.), Мастер спорта России Даниил Трояков (51 кг.), Мастер спорта России Леонид Чебодаев (57 кг.). По итогам Чемпионата спортсмены, занявшие первые места обеспечили себе путевку для участия в Чемпионате Мира который пройдет в ноябре в Венгрии. Все спортсмены тренируются под руководством Заслуженного тренера России Михаила Сазонова, сообщили в пресс-службе министерства спорта РХ.

 

 

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