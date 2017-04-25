Анкара посоветовала ЕС признать Россию сильным государством

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи с участниками конференции Всемирной ассоциации русской прессы (ВАРП) в Аланье заявил, что страны ЕС должны признать Россию как сильное государство, если хотят улучшить с ней отношения.

«Для улучшения отношений с Россией ЕС должен признать Россию как сильное государство. Это одна из самых больших ошибок Евросоюза, они видят себя выше других», – передает ТАСС слова Чавушоглу.

Он также отметил, что в настоящее время у Анкары с Брюсселем гораздо больше разногласий, чем с Москвой.

На прошлой неделе министр финансов Германии Вольфганг Шойбле в Фонде Карнеги в Вашингтоне заявил, что слова экс-президента США Барака Обамы, который назвал Россию «региональной державой», были не «самыми мудрыми».

Напомним также, в октябре прошлого года Джеймс Клэппер, занимавший в то время пост директора национальной разведки США, заявил, что основным принципом внешней политики российского президента Владимира Путина является то, что он видит Россию великой державой, для него важно, чтобы это признавал Вашингтон.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







