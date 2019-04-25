Киркоров сообщил, что никто не знает правду о его отношениях с Пугачевой



Известный эстрадный певец Филипп Киркоров сообщил, что никто не знает правду о его отношениях с бывшей супругой Аллой Пугачевой.

Киркоров заметил, что в отношениях с Пугачевой были и большие чувства, и скандалы, и ссоры. Он подчеркнул, что именно примадонна подняла его на «совершенно иную ступень в жизни».

«Дала возможность творить, петь… — констатировал он. — Мне повезло: десять лет я был рядом с великой женщиной».

«Король российской эстрады» прокомментировал реакцию Пугачевой на разговоры о его чувствах. Когда ей напоминают о том, что Киркоров считает ее главной женщиной своей жизни, певица усмехается, уточняя, что бывший супруг любит только себя.

«Это внешняя оболочка и фантик, — объясняет ее поведение Киркоров. — Вы же не знаете, какая конфетка внутри и какие у нас взаимоотношения с Аллой, когда нет камер и никого вокруг. Вы даже не предполагаете, а мы не собираемся этим делиться и рассказывать о своем отношении друг к другу».

Он уточнил, что в этом мире каждый человек существует так, как считает нужным, пишет «Собеседник».

«Но это не значит, что так и есть», — загадочно заметил певец.

Ранее известный актер, журналист и блогер Станислав Садальский раскритиковал своего коллегу по актерскому цеху Максима Галкина. По его мнению, Галкин остается популярен только благодаря браку с Пугачевой. В беседе с корреспондентом ФАН он в качестве доказательства своих слов привел программы юмориста на ТВ, которые, по мнению Садальского, оказались провальными.



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