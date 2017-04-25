Певец Маршал перенес прах родителей в Россию после запрета въезжать на Украину

Музыкант Александр Маршал, попавший в список сайта «Миротворец», заявил, что не собирался ездить на Украину, и для этого даже перезахоронил в России прах своих родителей, живших в Киеве.

«У меня родители жили в Киеве. Я никогда не жил в Киеве, но они там жили. И я своих родителей перезахоронил. И теперь мои родители похоронены в России. Я перевез прах моих родителей. Сделал это год назад. Я не могу ездить в эту страну, пока там происходят такие вещи», - передает слова Маршала «Комсомольская правда».

Маршал отметил, что считает циничным само название сайта «Миротворец», которое противоречит действиям его активистов. При этом настоящими миротворцами он назвал как раз музыкантов, актеров, художников, которые соединяют людей своим творчеством. А украинцев и русских он назвал одной семьей, которых разлучить все равно не удастся.«Запретить ездить в Крым они мне не могут, тем более, сидя там в норе своей. Я ездил туда и буду ездить! Там похоронен мой дед, капитан второго ранга, прошел всю войну, много лет был директором здания Панорамы «Оборона Севастополя». Как я могу не ездить в Крым и не выступать там? Поэтому плевал я на какие-то запреты!» - заявил Маршал.

Перед этим он также заявил, что не хочет ничего слышать о «чокнутом правительстве» Украины.

Ранее Маршал попал в списки «Миротворца» вместе с другими российскими деятелями культуры. В частности, туда были внесены данные Ирины Аллегровой, Карена Шахназарова, Юлии Самойловой, Стаса Пьехи, Бьянки, Юлианны Карауловой, Михаила Шуфутинскго и путешественник Федора Конюхова.

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