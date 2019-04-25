Певица МакSим пострадала в аварии



Певица Марина Абросимова, которая известна под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.

По ее словам, инцидент произошел по дороге в аэропорт, когда певица торопилась на рейс, чтобы успеть на съемки клипа.

"Вынуждена сообщить вам эту безрадостную новость и опубликовать эти фото, чтобы избежать каких-либо спекуляций или недопонимания в дальнейшем", — написала Соколова в Instagram, опубликовав снимки певицы из больничной палаты.

Менеджер артистки отметила, что "самое страшное" осталось позади. Певица пробудет в больнице около месяца, ее состояние стабильное, угрозы для жизни нет.



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







