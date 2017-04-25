Приехавшую «за отношениями» россиянку застрелили в США

В округе Бентон убита 27-летняя россиянка Анна Репкина, сообщили власти штата Орегон; преступник, вероятно, «казнил» ее выстрелом в затылок.

Репкина прибыла в США 1 марта. Она прилетела в Лос-Анджелес, а на минувшей неделе ее тело обнаружили в труднодоступной местности в Орегоне.

Проживала она в городе Корваллис (население - 55 тыс. человек), передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.В убийстве подозревается местный житель Уильям Харгроув, он задержан. 27-летний Харгроув подрабатывает вышибалой в местном баре.

По данным следствия, Харгроув «жил с двумя женщинами в двух различных домах». Одной их этих женщин была Репкина. Вторая потребовала от мужчины выбрать между ней и россиянкой.

«Он принял решение», - заявила СМИ помощник прокурора округа Бентон Эми Матуско.

По ее словам, Харгроув отвел россиянку «в удаленное место, где она позднее была найдена застреленной в голову сзади, как это бывает при казни».

Заместитель шерифа округа Бентон Грегори Ридлер рассказал, что, по словам самой Репкиной, она приехала в США из Москвы в поисках спутника жизни.

Матуско также заявила, что, по мнению властей, Репкина приехала в Орегон «за отношениями», но они продолжают устанавливать детали дела, передает РИА «Новости».

В российском генконсульстве в Сан-Франциско пока не прокомментировали данную информацию.

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