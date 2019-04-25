Супруга Гармаша поведала о состоянии актера



Жена народного артиста России Сергея Гармаша Инна Тимофеева рассказала о состоянии актера, отменившего творческую встречу с сотрудниками завода «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде.

Тимофеева заверила, что никаких серьезных поводов для беспокойства нет. По ее мнению, Гармаш просто «подхватил вирус», поэтому у него подскочила высокая температура.

«Высоченная температура была вчера — 39, даже скорую вызывали», — поделилась она в комментарии Пятому каналу.

Помощник Гармаша Олег Будрин не исключил, что здоровье артиста могли подорвать ночные съемки.

«Просто там ночные съемки блоком стоят, а погода сами знаете какая. У нас далеко не Голливуд, поэтому, в чем снимаешься — в том и отдыхаешь», — пояснил он.

Будрин заверил, что совсем отказываться от выступления перед сотрудниками завода Гармаш не планирует. Скорее всего, ее просто перенесут.

«Нужно отлежаться, чтобы в воспаление легких не переросло», — пояснил он.



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