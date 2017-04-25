Уволенная за неисполнение обязанностей работница ширинской больницы ищет правды

25.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Женщина обратилась за помощью в гострудинспекцию в РХ. Инспекторы провели внеплановую документарную проверку.

Дирекция межрайонной больницы уволила сотрудницу за неоднократное неисполнение без уважительных причин трудовых обязанностей. В ходе проверки также установлено, что работодатель издал приказ о применении дисциплинарного взыскания, однако в течение трёх дней не ознакомил сотрудницу с документом. Отсутствует и акт об отказе ознакомления.

– Работнице разъяснено, что вопрос о незаконном увольнении, восстановлении в должности, отнесён к категории индивидуальных трудовых споров и подлежит рассмотрению в судебном порядке, – сообщили в гострудинспекции в РХ. – Госинспектором труда рассматривается вопрос о привлечении работодателя к административной ответственности.

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