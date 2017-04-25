В Хакасии наполняют водохранилище Саяно-Шушенской ГЭС

25.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Необходимое количество воды планируется накопить до октября.

Гидроэнергетики приступили к наполнению водохранилища после плановой сработки Саяно-Шушенской ГЭС до минимальной допустимой отметки в 500 метров, сообщили в пресс-службе РусГидро. В первом квартале из-за теплой зимы и ранней весны приточность воды к створу плотины была на 30 процентов выше нормы. В апреле ожидается превышение нормы на 30-35 процентов. Специалисты организовали водноэнергетический режим работы гидроузла, который позволил произвести своевременную сработку водохранилища и подготовить его к приему «большой» воды. Готовясь к пропуску половодья и паводков, сотрудники ГЭС выполнили плановые ремонты и ревизию основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений. 

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