Владимир Штыгашев: Отношения с Крымом и Севастополем выходят на качественно иной уровень

На Совете законодателей в Петербурге подписано соглашения о сотрудничестве между Верховным Советом Хакасии, Законодательным Собранием города Севастополя и Госсоветом Республики Крым. От лица законодательного органа Хакасии подпись под документом поставил председатель Верховного Совета республики Владимир Штыгашев.

В рамках заседания Совета законодателей при Федеральном Собрании России, которое проходит в эти дни в Санкт-Петербурге, председатель Верховного Совета Хакасии Владимир Штыгашев подписал Соглашение о сотрудничестве парламента республики и Законодательного Собрания г. Севастополя, аналогичное Соглашение пописано с Государственным Советом Республики Крым.

«Подписание Соглашения с Крымом и Севастополем – еще один шаг в развитии сотрудничества между нашими регионами, - комментирует Владимир Штыгашев. – Жители Хакасии искренне приветствовали решение крымчан войти в состав России. Сегодня наши отношения выходят на качественно новый уровень. Соглашение позволит нашим регионам еще более тесно и конструктивно сотрудничать в социальной и экономической сферах. Не случайно в преамбуле документа говорится о стремлении развивать межпарламентские связи и обмениваться опытом парламентской деятельности на принципах равенства, взаимного уважения и партнерства Уверен, что в перспективе наше экономическое, культурное и политическое взаимодействие будет не только крепнуть, но и расширяться».

В частности, межпарламентское сотрудничество предполагается развивать в виде обмена законами, иными нормативными правовыми актами и их проектами, планами законотворческой деятельности, информационно-аналитическими, методическими и иными материалами по вопросам законотворчества, организации деятельности органов законодательной власти.

Добавим, что подобные соглашения уже подписаны и действуют с Советом Федерации, парламентами Кабардино-Балкарии, Республики Тыва, Республики Алтай и Калининградской области.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







