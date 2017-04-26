Анна Репкина 27 лет убита в США (фото, видео)

Анна Репкина, которая стала жертвой американского любовника, была доброй и милой девушкой. Россиянка вела достаточно закрытый образ жизни.

Анна Репкина 27 лет убита в США

Власти штата Орегон установили, что жертвой убийства, происшедшего в округе Бентон, стала гражданка России. Это 27-летняя Анна Репкина, сообщило агентство Associated Press (AP).

В американском штате Орегон обнаружена убитой женщина, которую позже опознали как нашу соотечественницу, 27-летнюю Анну Репкину, прилетевшую в США из Москвы 1 марта и проживавшую в городе Корваллис.

«Генконсульство России в Сан-Франциско в курсе. Мы уведомили родственников погибшей, находимся в постоянном контакте с правоохранительными органами. По предварительным данным, причиной преступления стала бытовая ссора», — рассказал РИА Новости представитель российской дипмиссии.

Молодой американец Уильям Харгроув задержан по делу об убийстве 27-летней россиянки Анны Репкиной. Её тело было найдено в 177 километрах от Портленда с выстрелом в затылок. Как сообщили в правоохранительных органах, подобное огнестрельное ранение характерно для казней.

«Понятно, почему он решил убить: она вторглась в его новую жизнь, ему это было ни к чему. У него уже была новая женщина, новые отношения. Желание избавиться от старой связи вполне понятно. Поэтому желание избавиться от неё таким примитивно-уголовным способом у него было. А вот думал ли он, что тело найдут или не найдут – это второй вопрос. Думать о психических нарушениях не приходится – обычная жестокость, которая часто встречается в жизни и у россиянок, и у американок, и у других женщин», — пояснил психиатр.

Судя по аккаунту Анны в Facebook, друзей у нее было немного. Кроме того, девушка не спешила делиться с подписчиками подробностями личной жизни. Однако большое количество постов с цитатами об отношениях, говорит о том, что Анна была буквально погружена в любовные проблемы.

Анна Репкина Москва 27 лет Фейсбук фото

По данным агентства, Репкина прибыла в США 1 марта и проживала в городе Корваллис. Сообщается, что на странице в социальной сети Facebook с той же фотографией, что опубликовали власти, Репкина указала, что она переехала из Москвы.

С ее слов, «подозреваемый жил с двумя женщинами в двух различных домах». По словам заместителя шерифа округа Бентон Грегори Ридлера, Репкина говорила, что приехала из Москвы в поисках спутника жизни, которые привели ее в американский Корваллис с населением 55 тыс. человек. Где именно родилась жертва, пока не установлено.

Между тем 7 января 2017 года в своем аккаунте девушка поставила статус «помолвлена». При этом избранника она предпочла не афишировать. 1 марта Анна написала, что переехала жить из Москвы в Корваллис. Последняя запись датируется 13 апреля.

Подозреваемый в убийстве россиянки Анны Репкиной пошёл на преступление, чтобы быть с другой женщиной. По данным следствия, Уильям Харгроув вывез девушку в лес и там выстрелил ей в голову, передаёт U.S. News.

Известно, что задержанный длительное время встречался с двумя женщинами. Одна из них — американка — поставила Харгроува перед выбором: либо она, либо Репкина. Тогда мужчина решил расправиться с гражданкой России.

Родители россиянки Анны Репкиной, которую убил в США возлюбленный, сегодня встретились с представителями американского консульства в России. Дипломаты рассказали о ходе расследования, пообещали помочь с транспортировкой тела на родину. Но супруги настольно шокированы новостью о гибели дочери, что пока даже не в состоянии решать какие-то бытовые вопросы.

Анна Репкина 27 лет Одноклассники Инстаграм Вконтакте фото

Что происходило в личной жизни Анны, жестоко убитой бойфрендом, остается только догадываться. Если предположения следователей верны и девушка действительно была втянута в любовный треугольник, то вряд ли была счастлива.

Первого марта Анна, ничего не объяснив, уволилась с престижной работы, собрала чемодан и улетела в США. Только теперь понятно: там ее ждал любимый мужчина. И именно он накануне жестоко расправился с москвичкой.

По данным американских сыщиков, Репкина прилетела в США по так называемой гостевой визе. Устраиваться на работу женщина не планировала, ведь кавалер обещал полностью обеспечивать ее. О том, что Харгроув живет на две семьи, россиянка и не догадывалась. Тот все время ссылался на плотный график — подозреваемый работал в небольшом ресторане поваром. Его коллеги признаются, что мужчина казался примерным семьянином — несколько лет жил с девушкой, сделал ей предложение. О какой-то любовной интрижке на стороне они и не подозревали.

Известно, что на след убийцы удалось выйти благодаря каким-то личным вещам погибшей. В паспорте она хранила то ли фотографию американского бойфренда, то ли записку с его адресом. Психиатры уже пришли к выводу, что обвиняемый совершал преступление, отдавая отчет своим действиям. А убийство якобы посчитал единственно правильным решением проблемы. Причины своей необъяснимой жестокости по отношению к возлюбленной он должен будет озвучить в суде.

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