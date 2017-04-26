Дело питерских педофилов: один из фигурантов сознался в преступлениях

Педагогическое сообщество в шоке. Среди фигурантов дела — Станислав Виноградов, методист 565-й школы, заслуженный учитель, а самое громкое имя — Кирилл Покалюк, в соцсетях которого множество фотографий со звездами и чиновниками.

Во вторник суд арестовал всех пятерых фигурантов. Четверо из них настаивали на своей невиновности. А вот пятый — Павел Приказчиков, сам бывший детдомовец, — начал активно сотрудничать со следствием и сознался. Но уверяет, что его заставляло руководство.



Павел Приказчиков: «Меня заставлял администратор детского дома. Угрожали семьей, что они (члены семьи) не дойдут до дома».

Подробности — в материале «Итогов дня».

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