Дело воспитателей

Петербург сотрясла история о педофилии в одном из детских домов. Его воспитанники обвиняют СМИ, а знакомые подозреваемых не верят в версию следствия.

У здания школы № 565 в Петербурге молодая женщина играет с ребенком. Мимо нее проходят четверо полицейских. В руках у одного — несколько папок, второй с ощутимым трудом несет на плечах ковер. Еще одна женщина у входа эмоционально разговаривает по телефону. Сегодня здесь тема одна — обвинение сотрудников детдома № 10 в сексуальном насилии над воспитанниками. Ныне учреждение называется иначе — Центр содействия семейному воспитанию № 8. Располагается в том же здании, что и школа.

Из окна выглядывают подростки:

— Эй, ты! Вам сколько заплатили?

Затем следует несколько нецензурных эпитетов, сложенных в неудачно построенное предложение. В общем, так же многие подростки учились ругаться матом. Получалось, конечно, плохо, но перед сверстниками можно было блеснуть знаниями.

— Вы думаете, что это провокация?

— Все может быть, — многозначительно отвечает один из парней.

На входе в школу висит листок специально для журналистов: «Присутствие сотрудников СМИ на территории образовательного учреждения разрешается только с письменного разрешения администрации Кировского района». В школе не настроены на общение с прессой.

— Мы не даем комментариев — все только через администрацию Кировского района, — говорит исполняющий обязанности директора школы.

— Но к вам полиция и следователи уже приходили, проводили следственные мероприятия?

— Приходили, приходили.

История вокруг детского дома № 10 началась после того, как на сайте «Такие дела» в 2016 году была опубликована автобиографияпетербуржца Якова Я. 1991 года рождения. Молодой человек рассказал, как стал жертвой сексуального насилия в учреждении. По словам Якова, одна из учительниц устроила его на работу моделью. На деле же это были съемки в фильмах для взрослых гомосексуальной тематики. Дальше больше — Яков сообщил, что его совратил бывший воспитанник детского дома и сотрудник социальной гостиницы для выпускников приютов. За молчание он якобы давал парню деньги.

История из жизни Якова вошла в документальный спектакль «НеПРИКАСАЕМЫЕ» режиссера Михаила Патласова. А уже затем режиссер Катерина Соболевская сняла фильм, в котором также поведала о жизни выпускника коррекционного дома.

Лента была отмечена специальными призами уполномоченного по правам человека в Петербурге и благотворительной организации «Ночлежка», получила высокую оценку сопредседателя жюри конкурса, режиссера Александра Сокурова. В числе прочего в фильме рассказывалось о том, как у Яши отобрали квартиру. Видеоматериалы были направлены в прокуратуру Петербурга. А впоследствии происходившим в детдоме заинтересовались следователями.

Надо признать, что письмо на сайте «Такие дела» — не единственная информация, которой Яков поделился с общественностью. Еще раньше, аж в 2014 году, он опубликовал на тематическом сайте другой случай из жизни. Молодой человек рассказал об отношениях с парнем по имени Хусниддин. И сообщил, как ради него продал свою комнату, а на вырученные средства покупал приятелю одежду, абонемент в фитнес-клуб, билеты на концерты и спектакли. Однако последний стараний не оценил и улетел на родину — в Узбекистан.

Позднее несколько сообщений Яков отправил на неофициальный форум программы «Пусть говорят». Помимо все той же истории об отношениях с Хусниддином, там появился текст под заголовком «Как в детском доме процветала педофилия» - жуткий рассказ о буднях детдома на улице Ивана Черных.

Но, вероятно, на эти публикации на форумах и сайтах никто особого внимания не обратил. По словам молодого человека, он просил помощи у журналистов и у детского омбудсмена в Петербурге, но ему отвечали, что не могут ничего сделать. «Так говорили почти все», — сказал он. По мнению Якова, общественность прислушалась к нему лишь после вышедшего спектакля и фильма.

Утром 24 апреля следователи и оперативники пришли в школу 565, Центр содействия семейному воспитанию № 8, а также в ту самую соцгостиницу на Турбинной улице. В кабинеты к следователям были доставлены пять подозреваемых: бывший заместитель директора детского дома № 10 на улице Ивана Черных Михаил Елин, методист 565-й школы Станислав Виноградов и трое воспитанников данного учреждения: Павел Приказчиков, Андрей Соловьев, Кирилл Покалюк.

На странице последнего в соцсети «ВКонтакте» — большое число фотографий со звездами разной величины: Ксенией Собчак, Надеждой Кадышевой, Максимом Галкиным, Георгием Полтавченко. Многие из них помогали соцгостинице. В распоряжении «Росбалта» также оказалась фотография, на которой Яков и Кирилл Покалюк находятся в компании известного актера Александра Пороховщикова.

Следственный комитет возбудил восемь уголовных дел. В ведомстве сообщили, что от насильственных действий пострадали четверо воспитанников. Сейчас им от 22 до 26 лет. Сексуальное насилие над детдомовцами продолжалось на протяжении пяти лет — с 2005 по 2010 годы.

Знакомая подозреваемых в педофилии категорически не верит в их виновность.

— Такого просто не могло быть. Ни один коллега в это не верит. А с Покалюком у Якова вдруг случилась «нелюбовь», как и почему, я не знаю. Поэтому история рассказывается только сейчас. Ранее, уже после выпуска, они были большие друзья, — сказала женщина корреспонденту «Росбалта».

— Почему, по-вашему мнению, об этой истории стало известно только сегодня, спустя 10 с лишним лет?

— На мой взгляд, это личная месть. У Яши в детском доме был друг Кирилл, который после выпуска больше стал общаться с Покалюком. А когда Кирилл погиб, Яша начал нападки на Покалюка.

Яков же сегодня — звезда телеэкранов. Дозвониться до него почти невозможно, одно интервью сменяется другим. На вопрос «Росбалта» о том, какого наказания он бы хотел для обвиняемых в педофилии, молодой человек ответил, что он уже всех простил.

«Есть такая книга замечательная — Библия, в которой написано все — не обмани, не предай, не убей. Там есть еще такие слова: „Прощай и прощен будешь“. Я простил всех, не держу ни на кого обиды, просто должен был наступить час расплаты, и он наступил. О чем-то жалеть — нет, не жалею», — сказал он.

Пока комментирует ситуацию только Яков — остальные жертвы, по его словам, боятся огласки. Однако молодой человек утверждает, что в последнее время ему стали поступать угрозы.

Вечером во вторник Кировский районный суд Петербурга начал арестовывать подозреваемых в насилии над воспитанниками детдома. В материалах дела есть информация о преступлениях против несовершеннолетних. Поэтому заседания проходят в закрытом режиме.

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