Двое на одного: звездные подруги, которые делили одного мужчину и не поссорились

Дженнифер Энистон и Кортни Кокс





Музыкант Адам Дьюриц, основатель группы Counting Crows, — не самое серьезное увлечение в жизни актрисы Дженнифер Энистон. По признанию самого парня, они с Энистон «даже не спали никогда». Однако Дьюриц все-таки стал важным этапом в жизни Энистон. Почему? Потому что хитрец задумал закрутить интрижку еще и с Кортни Кокс, коллегой Джен по сериалу «Друзья». Вместо склок девчонки лишь посмеялись над непутевым кавалером, а Энистон раз и навсегда сделала для себя вывод, что дружба не стоит ссор из-за мужчин.

Дрю Бэрримор и Гвинет Пэлтроу





В 1999 году Дрю крутила роман с Люком Уилсоном — актеры вместе работали в фильме«Вот такие пироги». Спустя четыре года парня взяла в оборот близкая подруга Дрю — Гвинет Пэлтроу, с которой Люк играл в комедии «Семейка Тененбаум». Роман с одним мужчиной никак не отразился на многолетней дружбе блондинок.

Кейт Хадсон и Камерон Диаз





Бейсболист Алекс Родригес — известный голливудский ловелас. На счету спортсмена — скандальный роман с Мадонной, интрижка с Дженнифер Энистон, а прямо сейчас Родригес встречается с Дженнифер Лопес.

Репутация Алекса не испугала Камерон Диаз, которая начала встречаться с бейсболистом в 2009 году. Не смутило блондинку и то, что буквально перед началом их романа Алекс расстался с ее близкой подругой Кейт Хадсон. Ходили слухи, кто Кэм даже отбила Родригеса у Кейт!

Однако Камерон понимала, что роман с Алексом никуда не ведет. Именно тогда она начала признаваться в интервью, что брак для нее — это пережиток прошлого.

Тейлор Свифт и Селена Гомес





Эти девчонки успели «погулять» с одним парнем в один год! В 2009 году актер Тейлор Лотнер был на пике популярности. Вышла вторая часть вампирской франшизы «Сумерки. Сага. Новолуние», и, конечно, миллионы девушек по всему миру сходили с ума по оборотню. Думаем, что и Тейлор, и Селена с пониманием отнеслись к тому, что каждая из них захотела провести время с секс-символом года. Страсть дружбе не помеха!

Тейлор Свифт и Элли Голдинг





Спустя много лет Тейлор вновь оказалась в похожей ситуации, только на этот раз она не передала, а приняла любовную эстафету. В 2015 году певица начала встречаться с диджеем Келвином Харрисом, у которого до нее был роман с Элли Голдинг. По слухам,красавец разбил сердце обеим блондинкам, так что неудачные отношения даже сблизили подружек.

Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







