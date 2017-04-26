Еженедельник Charlie Hebdo разместил карикатуру на Макрона и его жену

26.04.2017 Автор: Рубрика: Новости мира Отзывов нет »
На картинке изображена Бриджит Макрон, которая, улыбаясь, говорит мужу: «Надень плащ, мой котенок».

Еженедельник Charlie Hebdo разместил карикатуру на Макрона и его жену

На сайте французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo, прославившегося своими скандальными карикатурами, появилось изображение раз кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона с его супругой Бриджит.

Одна надпись на карикатуре гласит: «Идет дождь», вторая: «Макрон — фаворит».

На картинке изображена Бриджит Макрон, которая, улыбаясь, говорит мужу: «Надень плащ, мой котенок».

Напомним, участник второго тура президентских выборов во Франции, 39-летний Эммануэль Макрон, женат на 64-летней Бриджит, которая была его учителем литературы в школе.

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