Еженедельник Charlie Hebdo разместил карикатуру на Макрона и его жену

На сайте французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo, прославившегося своими скандальными карикатурами, появилось изображение раз кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона с его супругой Бриджит.

Одна надпись на карикатуре гласит: «Идет дождь», вторая: «Макрон — фаворит».

На картинке изображена Бриджит Макрон, которая, улыбаясь, говорит мужу: «Надень плащ, мой котенок».

Напомним, участник второго тура президентских выборов во Франции, 39-летний Эммануэль Макрон, женат на 64-летней Бриджит, которая была его учителем литературы в школе.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







