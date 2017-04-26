Мария Гураль и Мот обвенчались в церкви (фото,видео)

27-летний рэп-исполнитель Матвей Мельников, известный как Мот, и его избранница – топ-модель Мария Мельникова (Гураль) – в минувшие выходные обвенчались в церкви и устроили по этому случаю вечеринку для звездных гостей.

Мария Гураль и Мот венчание свадьба

23 апреля в Москве состоялась церемония венчания и неофициальная, торжественная часть свадьбы рэп-исполнителя Матвея Мельникова и модели Марии Гураль. Их свадьба вызвала много вопросов, поскольку расписались влюбленные еще в прошлом году, летом. Однако венчание и торжественная часть, с гостями, в свадебных нарядах и со всеми традициями, состоялась только в апреле года текущего. Невеста рассказала, почему они с мужем решили поступить именно так.

5 августа 2016 года артист лейбла Black Star, 27-летний Мот (Матвей Мельников — настоящее имя) женился на модели Марии Гураль. Молодожены не стали устраивать пышного торжества: в один из московских ЗАГСов они пришли в джинсах и белых футболках. После церемонии бракосочетания влюбленные отправились в медовый месяц в Сингапур.

Спустя год после регистрации брака в семье произошло другое важное событие. Матвей и Мария обвенчались в церкви.

Да и конец месяца был выбран неслучайно, 23 апреля они познакомились три года назад. Первый год влюбленные жили в разных городах, и разлука давалась им нелегко, однако, все жизненные трудности им удалось преодолеть.

В Интернете появилось немало запросов, которые касаются Мота и Гураль. Среди них: «Мария Гураль, биография, википедия», «Мария Гураль, возраст, Мот», «Жена Мота Мария Гураль, биография», «Мария Гураль, фото в купальнике» и другие.

«Не обязательно иметь крылья, чтобы летать. Главное иметь в жизни людей, которые упасть не дадут…» – написала Мария Гураль после того, как состоялось радостное событие в её жизни.

Мария Гураль и Мот венчание свадьба фото

И Мария, и Мот в своих интервью журналистам неоднократно заявляли, что у них немало завистников, желающих их разлучить. Но судя по всему, любовь звезд выдержала все испытания.

Судя по социальным сетям, молодые с трепетом отнеслись к церемонии. Они очень сильно ждали этого дня. Так, за сутки до похода в церковь Мария написала в Instagram: «Не могу поверить, что уже завтра. Вы ждете фото?»

Модель рассказывает, что мотивы такого поступка на самом деле достаточно банальны: супруги решили сделать весь процесс проще, и разделить его на официальную и неофициальную часть. Так, по ее словам, было меньше хлопот в подготовке к церемонии. Правда, со временем супруги решили немного изменить план действий. Если изначально Мот и Гураль планировали сыграть торжественную часть в Греции, то, в итоге, решили организовать ее в Москве.

Певец уже опубликовал у себя в инстаграме фото с торжественной церемонии, где запечатлен вместе с супругой. Пара снова надела свадебные наряды.

«У меня самая лучшая жена на свете!», — подписал одну из фотографии рэпер.

В день священного обряда Мот и Мария выглядели потрясающе. В особенном восторге фанаты пары пребывали от белоснежного платья невесты с длинным шлейфом. «Вау, Мария, ты шикарна, счастья вам в семейной жизни», «Офигенные, Маша, самая красивая», «А у него лучшая жена в мире, очень красивы», «Как красиво», — поздравляли пару поклонники (Орфография и пунктуация авторские — Прим. ред.).

Мария Гураль биография Википедия национальность

Марии в данное время 26 лет, она родилась во Львове, ее мама украинка, а у отца еврейские корни. Училась она после школы в Киеве, была мысль у отца отправить ее для этого за рубеж, но ее мама была против, поэтому выбор пал на Киев.

Рост Марии небольшой, все сто шестьдесят три сантиметра. День рождения у девушки семнадцатого января, недавно она отпраздновала очередной. Мот посвятил своей невесте, а потом жене множество музыкальных композиций. А Мария снималась в его клипах, оттуда ее стали узнавать. Познакомились они с будущим мужем банально, через социальные сети, а потом он пригласил ее встретиться. После этого пара никогда не расстается, они постоянно теперь вместе. Мария постоянно поддерживает мужа во всех его начинаниях .

Мария Гураль и Мот венчание видео

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







