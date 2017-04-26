Погибшая в США москвичка познакомилась со своим убийцей в Интернете

Родители убитой в США Анны Репкиной сегодня встретились с представителями американского консульства в России. Последние пообещали убитым горем близким помочь с расследованием дела и транспортировкой тела в Москву. Но супруги настолько в шоке от полученной новости, что пока не в состоянии решать какие-то вопросы. Пока у них не укладывается в голове, как такое могло случиться. Ведь только 1 марта они проводили в США здоровую и счастливую дочь, которая ехала навстречу своему счастью, а сегодня решает вопрос с ее похоронами.

Как выяснилось, у россиянки начался роман шесть месяцев назад. По интернету она познакомилась с американцем Уильямом Харгроувом. Молодые люди долго переписывались и в итоге кавалер пригласил девушку к себе в гости. Даже снял небольшой дом для возлюбленной. При этом у него уже была невеста. И она, узнав об измене, поставила жениху ультиматум.

«Она заявила ему: „или я, или она“. И обвиняемый сделал выбор. Он отвез жертву в лес, где позже ее нашли с огнестрельным ранением в затылок. Фактически ее казнили», - рассказал прокурор округа Бентон Эми Матуско.

Как рассказали родственники убитой, Анна даже не догадывалась, что у ее возлюбленного есть другая. Она говорила о скором свадьбе и желании обустроить свой дом. Единственное жаловалась, что у Уильяма насыщенный рабочий график, и частенько он не ночует дома. Подозреваемый работал в небольшом ресторане поваром. Его коллеги рассказали, что мужчина казался примерным семьянином — несколько лет жил с девушкой, сделал ей предложение. О каком-то романе на стороне они и не подозревали.

Известно, что на убийцу удалось выйти благодаря личным вещам погибшей. В паспорте она хранила фотографию американского возлюбленного. Психиатры уже пришли к выводу, что обвиняемый совершал преступление, отдавая отчет своим действиям. А убийство якобы посчитал единственно правильным решением проблемы. Сейчас он арестован, - сообщает сайт НТВ.ru.

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