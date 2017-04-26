Российскому актеру Сафонову запретили въезд на Украину

Российский актер театра и кино Кирилл Сафонов сообщил на своей странице в Facebook о запрете въезда на Украину.

"Мне закрыли въезд в Украину. Жаль, я люблю эту страну. Ну, значит так надо. Если кто будет пролетом в Одессе, сможете найти меня в зале отлета еще как минимум до завтра", — написал он.

На прошлой неделе о запрете въезда на Украины рассказала российская певица украинского происхождения Лолита Милявская. Причиной стало ее посещение Крыма в 2015 году.

Киев также запретил въезд в страну российской участнице "Евровидения" Юлии Самойловой, певице Кристине Си, артистке Елене Воробей, актеру Максиму Самарскому, рэперу L'One и певцу Шуре (Александру Медведеву).

Общественная палата обратилась в Совет по правам человека ООН и к комиссару Совета Европы с просьбой оценить запрет Киева на въезд на Украину российских артистов.

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